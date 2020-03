Pio XII, dopo l'apertura degli archivi vaticani sul Papa e gli ebrei, le critiche del rabbino capo di Roma

Dopo l'apertura degli archivi vaticani su Pio XII avvenuta lunedì 2 marzo scoppia la polemica. Se la Santa Sede ha aspettato questo momento con grande entusiasmo mostrando già alcuni documenti che attestano l'opera di Pio XII per salvare gli ebrei di Roma nascondendoli nella residenza estiva dei Pontefici, Castel Gandolfo. Francesco stesso. Ma la tempistica dell’operazione del Vaticano non convince per nulla il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, che attacca: "È molto sospetto questo sensazionalismo, con i fascicoli già pronti e le conclusioni già sul vassoio. Ma basta poco per rendersi conto che già le scarse rivelazioni si riveleranno un boomerang. Si vede chiaramente che non ci fu volontà di fermare il treno del 16 ottobre e che gli aiuti furono ben mirati a tutela dei battezzati.

Vedi anche: ideo Pio XII, Papa Francesco apre archivi Vaticano e arrivano le prime sorprese dai documenti