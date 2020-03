Coronavirus, nuova truffa in nome dell'Organizzazione mondiale sanità: ecco come avviene e come difendersi

Sul Coronavirus arrivano le truffe sfruttando il nome dell'Organizzazione mondiale della sanità. E' la stessa Oms a mettere a conoscenza i cittadini di come criminali senza scrupoli approfittino dell'epidemia mondiale per fare soldi. Ovviamente, come spesso accade, avviene tutto online. I criminali, spiega Oms, cercano di rubare denaro o dati sensibili fingendosi membri dell'organizzazione mondiale della sanità. Nel portale Oms vengono quindi pubblicate una serie di raccomandazioni.

Per prima cosa viene ricordato di verificare sempre l'autenticità delle mail che possono sembrare provenire dall'Oms e a tal proposito si ricorda che:

1) L'Oms non chiede mai di accedere per visualizzare informazioni sulla sicurezza.

2) Non spedisce mai allegati non richiesti dall'utente.

3) Non chiede mai di visitare un link al di fuori di www.who.int

4) Non chiede mai soldi per candidarsi per un lavoro, prenotare un hotel registrarsi per una conferenza.

5) Non organizza mai lotterie, sovvenzioni, certificazioni o finanziamenti via e-mail.

6) Non chiede mai di donare direttamente per i piani di risposta alle emergenze.

7) I criminali usano e-mail, siti web, telefonate, messaggi di testo e persino messaggi fax per le loro truffe.

8) E' possibile verificare se una comunicazione è effettivamente dell'Oms oppure no.

Ma come avviene la truffa sul Coronavirus? L'Oms spiega che è a conoscenza di messaggi di posta elettronica sospetti che tentano di trarre vantaggio dall'emergenza attraverso il phishing, cioè e-mail che sembrano provenire dall'Oms e chiedono di: fornire informazioni riservate, come nomi utente o password; fare clic su un link dannoso; aprire un allegato dannoso. Utilizzando questo metodo, i criminali possono installare malware o rubare informazioni sensibili.

Come prevenire il phishing?

1) Per prima cosa verificando l'indirizzo mail: assicurarsi che il mittente abbia un indirizzo email come "person@who.int". Se c'è qualcosa di diverso da "who.int" dopo il simbolo "@", questo mittente non proviene dall'Oms.

2) Ricordare che l'Oms non invia e-mail da indirizzi che terminano con "@ who.com", "@ who.org" o "@ who-safety.org", ad esempio.

3) Controllare il link prima di fare clic, assicurandosi che il collegamento inizi con "https://www.who.int". Meglio ancora, andare direttamente al sito web dell'Oms, digitando "https://www.who.int" nel proprio browser, evitando il clic su link proposti.

4) Fare attenzione quando si forniscono informazioni personali. Considerare sempre il perché qualcuno vuole le nostre informazioni e se è appropriato. Non c'è motivo per cui qualcuno dell'Oms abbia bisogno del tuo nome utente e password per accedere alle informazioni pubbliche.

5) Non avere fretta o sentirsi sotto pressione: i criminali informatici utilizzano emergenze come 2019-nCov per indurre le persone a prendere decisioni rapidamente. Prendere invece sempre tempo per pensare a una eventuale richiesta sulle informazioni personali e se la richiesta è appropriata.

6) Se hai fornito informazioni riservate, non farti prendere dal panico. Se ritieni di aver fornito dati come il tuo nome utente o password a criminali informatici, cambia immediatamente le tue credenziali su ciascun sito in cui li hai utilizzati.

Guarda anche Le dieci regole per proteggersi dal contagio