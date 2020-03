Roma, buste esplosive feriscono tre donne: la pista dello squilibrato. Destinatari sconosciuti

Si indaga a Roma - e c'è una pista da seguire da parte degli inquirenti - sull'inquietante episodio che ha visto arrivare tre buste esplosive anonime domenica e lunedì a Fiumicino e a Roma che hanno provocato il ferimento di tre donne. La prima è esplosa domenica sera nel centro di smistamento Poste di Fiumicino, mentre le altre due, arrivate presso due domicili in zona nuovo Salario e alla Balduina, sono esplose lunedì nella capitale. Le donne fortunatamente non sono in gravi condizioni.I tre ordigni sarebbero identici, all'apparenza, e questo farebbe pensare che a confezionarli sia stata una sola persona, ma si attendono alcuni rilievi in merito. L'ipotesi è quella di un gesto opera di uno squilibrato, ma la Digos tiene aperte anche altre piste.

I destinatari sarebbero soggetti "sconosciuti", non c'è alcune legame fra i tre indirizzi. Destinatari senza alcun rilevanza pubblica.