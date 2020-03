Coronavirus, i morti ora sono 3.085. La metà dei contagiati è guarita (dati 3 marzo ore 2)

Coronavirus, ecco i dati sull'epidemia a cura della Johns Hopkins University. Alle ore 2 del 3 marzo i morti sono aumentati ancora: 3.085. Circa 40 in più rispetto alla rilevazione delle ore 5 del 2 marzo. In deciso aumento anche i contagi. Oltre mille in più: 90.312. Cinquecento ulteriori guarigioni che portano il totale a 45.605

I paesi con decessi: Cina (solo provincia Hubei) 2.803; Iran 66; Italia 52; Corea del Sud 22; altri (Diamond Princess), Usa e Giappone 6; Francia 3; Hong Kong 2; Australia, Filippine, Taiwan, Thailandia 1.

I primi 10 paesi per numero di contagi: Cina 80.029, Corea del sud 4.335, Italia 2.036, Iran 1.051, Giappone 274, Francia 191, Germana 159, Spagna 120, Singapore 108, Hong Kong 98, Stati Uniti 87.

Guarda anche Cos'è e come si trasmette la malattia

Guarda anche Tutti i sintomi del Covid-19

Guarda anche Le 10 regole per cercare di proteggersi

Guarda anche Ma l'influenza causa 8 mila morti l'anno