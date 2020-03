Fuori dal coro torna martedì 3 marzo 2020 in prima serata su Rete 4. Ecco anticipazioni e ospiti del programma condotto da Mario Giordano. Con Giorgia Meloni si parlerà della gestione dell'emergenza Coronavirus e della situazione nel governo, con il centrodestra che vuole tornare al voto. Riflettori di nuovo puntati sulla gestione immobiliare dell'Inps. Con Rita Dalla Chiesa si affronterà anche il tema delle pensioni che, con il contributo della trasmissione, alcuni casi denunciati, si stanno risolvendo. Spazio poi al cibo made in Italy e al sistema di etichettatura Nustriscore, che potrebbe danneggiare i prodotti italiani. In studio se ne parla con lo chef di Baschi, in Umbria, Gianfranco Vissani, che ha aperto pochi giorni fa il suo primo ristorante a Roma.