Le Iene Show torna martedì 3 marzo 2020 in prima serata su Italia 1. Ecco anticipazioni e servizi della puntata condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Si parlerà di Coronavirus, poi la nuova inchiesta di Luigi Pelazza sulla presunta "mafia del carburante" che vedrebbe coinvolte anche due società venete. Il viaggio nelle eccellenze ospedaliere italiane continua con l'Ismett di Palermo, una delle strutture più all'avanguardia per quanto riguarda i trapianti, in cui opera il professor Jean de Ville. Nuovo servizio di Gaston Zama sulla nota vicenda dell’imprenditore trentino Enrico detto Chico Forti, sul cui caso l'attenzione della politica italiana resta alta. Tra gli ospiti della serata anche la showgirl Elena Santarelli, vittima del consueto scherzo. ma si parlerà anche della "banda dei neomelodici", di un ladro che ha cambiato vita, del mercato della cannabis light e delle videochat porno con vicende che riguardano minorenni.



