Roma, esplodono tre pacchi bomba in due abitazioni private e al centro smistamento di Fiumicino: tre feriti

Sono tre i pacchi bomba esplosi nelle ultime ore a Roma che hanno ferito tre persone. Il primo nel centro di smistamento postale di Fiumicino dove una persona è rimasta contusa. Le altre due esplosioni in due in differenti abitazioni private sempre a Roma. Due donne sono rimaste ferite alle mani e al volto e sono state immediatamente ricoverate all'Umberto Primo e al policlinico Gemelli.

Al centro di smistamento poste di Fiumicino, in via Cappanini, l'esplosione è avvenuta dopo la mezzanotte.

Alle ore 18 di oggi, lunedì 2 marzo, in via Piagge 11 a Fidene è esplosa una seconda lettera bomba. Ferita al volto e alle mani una donna di 54 anni. Alle ore 19,30 c'è un'esplosione di una lettera bomba in via Fusco alla Balduina, ferita alle mani una donna nata nel 1952.