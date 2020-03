Coronavirus, un medico e un'infermiera di Crema ricoverati in rianimazione a Brescia

Nel giorno in cui è stata accertata la positività al Coronavirus dell'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, sono stati ricoverate in rianimazione altre due persone. Si tratta di un medico anestesista e di un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Crema, in provincia di Cremona. I due operatori sanitari sono stati ricoverati nel reparto di rianimazione (la donna è agli Spedali Riuniti di Brescia), e le loro condizioni vengono monitorate costantemente dal personale specializzato destinato alla struttura che ospita i pazienti contagiati da ìl Covid 19. Dall'Asst di Crema, intanto, arriva la notizia che "nonostante lo straordinario impegno e il sacrificio di tutto il personale, la situazione appare ai limiti della criticità, in considerazione delle continue richieste di intervento".