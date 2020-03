Coronavirus, attenzione alle mascherine: rischiano di diventare strumento di contagio. Regole Oms per l'uso

Allarme Coronavirus, attenzione alle mascherine. Rischiano di diventare un'arma a doppio taglio: se non usate bene possono addirittura essere una fonte di infezione. E' stata l'Organizzazione mondiale della sanità a lanciare l'allarme e a spiegare che le mascherine devono essere usate e smaltite in maniera corretta affinché non diventino solo portatrici di germi. Ecco le indicazione dell'Oms.

1) Le mascherine vanno usate soltanto in caso di tosse e di starnuti.

2) Prima di indossarle occorre lavare o igienizzare le mani.

3) Prima di buttarle occorre pulire bene le mani con un disinfettante o acqua e sapone.

4) Vanno poi rimosse dalla parte posteriore senza toccare quella davanti.

5) Vanno gettate in un contenitore chiuso.

6) La mani devono essere nuovamente lavate o igienizzate.

Guarda anche I sintomi del Coronavirus: raffreddore, mal di gola, tosse, febbre