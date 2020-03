Coronavirus, mascherine anti contagio: quanto durano e per quanto tempo proteggono in maniera efficace

Coronavirus, le mascherine sono sempre più difficili da trovare: ma ecco quanto durano e per quanto tempo dura la protezione in maniera efficace. Innanzi tutto va detto che le mascherine più indicate per la protezione da Covid-19 sono quelle con la sigla FFP, che sta per "filtering face piece", a cui è abbinato un numero che va da 1 a 3: quest'ultimo indica la massima sicurezza possibile (pari al 98%) contro virus, batteri, funghi, sostanze cancerogene e radioattive. Queste mascherine, infatti, hanno un filtro che blocca il passaggio di odori, microrganismi e altre sostanze pericolose, favorendo l'uscita dell'aria e una corretta respirazione. Tant'è che sono utilizzate tanto in ambito edile quanto nell'industria chimica. ogni mascherina, tuttavia, ha un'efficacia limitata ad alcune ore poichè essendo un dispositivo di protezione individuale, è considerato un prodotto monouso, ossia "usa e getta". Gli esperti, infatti, consigliano di cambiare la mascherina non appena diventa umida e gettarla, senza riutilizzarla, e sostituirla con una nuova. Questo spiega anche perché sarebbe inutile utilizzarla a prescindere dal fatto che si sia o meno contagiati dal virus. In alternativa, è possibile un secondo riuso - anche se il personale medico tende a sconsigliarlo - dopo averla disinfettata con alcol al 75%; mai utilizzare altre soluzioni disinfettanti.



