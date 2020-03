Belen e Cecilia Rodriguez in costume: si mostrano insieme, la foto supersexy che fa impazzire i fan

In attesa di The Batman, esce Il cavaliere oscuro limited edition

Roma, 2 mar. (askanews) - Mentre cresce l attesa per il nuovo vigilante e detective di Gotham City interpretato da Robert Pattinson in "The Batman", di cui sono attualmente in corso le riprese, la Warner Bros. Entertainment lancia la trilogia de "Il cavaliere oscuro" diretta dal geniale Christopher Nolan in un edizione speciale limitata di 1000 pezzi. Dal 5 marzo, infatti, in occasione dei 15 ...