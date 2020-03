Coronavirus, primo morto nelle Marche. I casi di contagio sono 35 e tutti nel nord della regione

Coronavirus, primo morto anche nelle Marche. E' stato il governatore Luca Ceriscioli a dare la notizia del decesso causato dal virus. Si tratta di un anziano di 88 anni che aveva patologie pregresse. Il presidente della regione ha comunicato che l'uomo è deceduto questa mattina, 2 marzo, all'ospedale Santa Croce di Fano. Era stato ricoverato il 24 febbraio. Ceriscioli ha espresso vicinanza alla famiglia dell'uomo e a tutti i suoi cari. I casi positivi nelle Marche per ora (2 marzo ore 12) sono 35, 33 in provincia di Pesaro e Urbino, gli altri due in provincia di Ancona. Non sono stati ufficializzati contagi nelle altre province: Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

