Coronavirus, Toscana mobilitata. Numero verde e portale. Cosa deve fare chi sospetta di essere contagiato

La Regione Toscana in prima linea per combattere la diffusione del Coronavirus. La regione si è mobilitata con una serie di iniziative, ovviamente seguendo gli indirizzi della task force governativa. Per prima cosa ha messo a disposizione dei cittadini un numero verde presso il Centro di Ascolto Regionale per favorire una corretta informazione. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 ed è il seguente: 800.556060.

Sono state, inoltre, mobilitate tutte le Asl regionali, in particolare per le persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 e per tutti i soggetti che negli ultimi 14 giorni sono rientrati in Italia dopo aver soggiornato in aree della Cina interessate dall'epidemia oppure in zone sottoposte a quarantena di Lombardia e Veneto. I contatti nelle Aziende sanitarie locali sono i seguenti:

Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli): 055.5454777 rientrocina@uslcentro.toscana.it

Asl Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio): 050.954444

rientrocina@uslnordovest.toscana.it

Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena): 800.579579 rientrocina@uslsudest.toscana.it

La Regione, inoltre, ha raccolto tutte le informazioni utili e i propri comunicati su un portale all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus

Ovviamente anche la Regione Toscana consiglia, in presenza di caso sospetto, di consultare il proprio medico o pediatra di base.

Il numero di pubblica utilità del Ministero della Sanità è attivo 24 ore su 24 ed è il 1500.

