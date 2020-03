Modello 730, proroga scadenze: la presentazione slitta in tutta Italia al 30 settembre 2020. Ecco come funziona

Modello 730, prorogate le scadenze. La presentazione slitta in tutta Italia al 30 settembre 2020. La norma è contenuta nel primo decreto legge per l'emergenza economica legata al Coronavirus. Il modello di 730 compilato sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, per la sola lettura, dal 5 maggio e non dal 15 aprile come l'anno scorso. Non è l'unica novità. Prorogato al 31 marzo il termine per la presentazione della Certificazione unica che attesta tutti i redditi del contribuente e l'invio telematico di tutte le spese che hanno diritto a deduzioni o detrazioni fiscali (sanitarie, asili nido, ristrutturazioni e via dicendo).