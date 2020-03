Coronavirus, oltre tremila morti nel mondo. I contagi sono quasi 90 mila (dati 2 marzo ore 5)

I morti per il Coronavirus superano in meno di 24 ore la soglia psicologica dei 3 mila. Stando ai dati ufficializzati dalla Johns Hopkins University, il 2 marzo alle ore 5 i decessi complessivi del mondo sono 3.044. Alla stessa ora del giorno prima erano 2.976, quindi 68 in più di cui cinque in Italia. Oltre 2 mila casi di contagio in più: ora sono in totale 89.071 e purtroppo si viaggia spediti verso i 100 mila malati. Continuano ad aumentare in maniera esponenziale le guarigioni: 45.074 contro le 42.139 del giorno prima.

I paesi con decessi: Cina (solo provincia Hubei) 2.803; Iran 54; Italia 34; Corea del Sud 22; altri (Diamond Princess) 6; Giappone 5; Francia, Usa e Hong Kong 2; Australia, Filippine, Taiwan, Thailandia 1.

I primi 10 paesi per numero di contagi: Cina 80.026, Corea del sud 4.212, Italia 1.694, Iran 978, Giappone 256, Francia e Germanoa 130, Singapore 106, Hong Kong 98, Stati Uniti 87.

