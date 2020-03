Le previsioni di oggi per i segni zodiacali di aria: ecco cosa hanno in serbo le stelle con l'oroscopo del Corriere di lunedì 2 marzo 2020.

BILANCIA Dovete dare un po' di freschezza a un rapporto o a un progetto che ormai va avanti per inerzia e lentamente. Inventatevi qualcosa.

GEMELLI Avrete una giornata piena di sorprese, in ambiti molto importanti per la vostra vita. Godetevi pienamente ogni momento di felicità.

ACQUARIO A volte la vostra lingua troppo lunga finisce per creare situazioni davvero spiacevoli. Pensate prima di parlare, per non ferire gli altri.





