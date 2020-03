Nuove previsioni degli astri per i nati sotto i segni zodiacali di fuoco. Ecco cosa prevedono le stelle con l'oroscopo del Corriere di lunedì 2 marzo 2020.



ARIETE Evitate di contagiare chi vi sta di fronte con il vostro malumore. Non tutti potrebbero essere pronti a sopportare il vostro tono pesante.

LEONE Qualcuno vi farà notare che non state mettendo il giusto impegno nel vostro gruppo di amici. Non vi fate sentire per periodi troppo lunghi.

SAGITTARIO Ci sono situazioni da sistemare ma voi continuate a rimandare. Se aspettate troppo, gli impegni si accumuleranno e lo stress aumenterà.

