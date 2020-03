Sei nato sotto uno dei segni zodiacali di acqua? Ecco le previsioni delle stelle di lunedì 2 marzo 2020, con l'oroscopo del Corriere.



CANCRO Qualcuno sta aspettando un segno di distensione da parte vostra. Riponete l'ascia di guerra e siate sereni anche se qualcosa andrà storto.

SCORPIONE Se qualcuno in famiglia vi fa notare che avete sbagliato in una certa situazione dovete capire che è per il vostro bene. Non reagite male.



PESCI Impegni gravosi potrebbero appesantire la vostra giornata. Sarà meglio optare per una serata tranquilla per non stressarsi ulteriormente.

