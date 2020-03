Ecco cosa riservano le stelle lunedì 2 marzo 2020 per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno? Ecco l'oroscopo del Corriere.



TORO State attenti a non esagerare nelle spese, vi potreste pentire di non aver messo da parte abbastanza soldi per i momenti meno sereni.

VERGINE Avete un atteggiamento aggressivo nei confronti di tutti, come se la colpa di ogni sconfitta fosse sempre di qualcun altro e mai la vostra.

CAPRICORNO Non abbiate fretta di sistemare alcune situazioni sentimentali complesse. Lasciate passare un po' di acqua sotto i ponti prima di fare delle scelte.

