Coronavirus, come è nato e si è diffuso in tutto il mondo: epidemia da oltre 88 mila contagi e 3 mila morti

L'epidemia di Covid-19 ha iniziato a manifestarsi nel mese di dicembre 2019, nella città di Wuhan, una metropoli di 11 milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Hubei, in Cina. Le autorità cinesi hanno individuato nell'8 dicembre il giorno in cui sarebbero state infettate le prime persone, dei lavoratori del mercato del pesce della città. Tuttavia le autorità hanno informato per la prima volta l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di una serie di casi simili alla polmonite nella città di Wuhan il 31 dicembre. Lo sviluppo del virus, che uno studio condotto da ricercatori italiani, e pubblicato sul Journal of Medical Virology, ha collocato tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre, potrebbe essere originato dai pipistrelli. In particolare due Coronavirus dei pipistrelli condividono l'88% della sequenza genetica del Covid-19. In Cina, infatti, sono circolati diversi filmati in cui si vedono persone cibarsi di questi volatili; una prassi non nuova nel paese asiatico, dove è lecito mangiare animali altrove considerati non commestibili.



Il 7 gennaio le autorità cinesi hanno confermato di aver identificato un nuovo tipo di virus, precisamente un Coronavirus, la stessa famiglia di cui fanno parte, tra gli altri, l'influenza, la Sars e la Mers. Da allora sono iniziate misure d'urgenza per contenere l'epidemia, che ha fatto registrare il primo morto l'11 gennaio 2020 (un uomo di 61 anni), seguito da altre 40 persone contagiate. Due giorni dopo la seconda vittima, una cinese morta in Thailandia. Dal 20 gennaio il governo di Pechino ha annunciato misure straordinarie per contenere l'epidemia che, però, compare negli Usa la prima volta il 21 gennaio, così come altri contagi si registrano nelle stesse ore in Corea del Sud (attualmente il paese più colpito dopo la Cina), Giappone e Australia. Nel frattempo, negli aeroporti di diversi Paesi del mondo scattano i controlli sui voli in arrivo dall'area di Wuhan. Utilizzati anche gli scanner per rilevare la temperatura corporea dei passeggeri. Il 24 gennaio i primi casi in Europa: in Francia, tre persone risultano infette. L'epidemia inizia a diventare globale, con contagi anche a Hong Kong, Macao, Malesia, Singapore, Taiwan, Vietnam e Nepal. Il 30 gennaio l'Oms dichiara l’emergenza globale e quel giorno arriva la notizia dei due primi casi in Italia: due turisti cinesi ricoverati all'istituto Spallanzani. Tra il 21 e il 22 febbraio si registrano le prime due vittime italiane legate al Covid-19. L'emergenza investe anche il nostro Paese dove si registrano centinaia di contagi con focolai autoctoni nel Lodigiano e in Veneto. Si susseguono le riunioni fra il premier Giuseppe Conte, la Protezione civile e i ministri. Il consiglio dei ministri nella serata tra il 22 e il 23 febbraio vara un decreto per contrastare la trasmissione del virus. Nel mondo sono complessivamente 57 le nazioni coinvolte dall'epidemia, per un totale di oltre 89 mila contagi, 3 mila morti e circa 42 mila persone che sono riuscite a guarire (dati aggiornati al primo marzo).



Jacopo Barbarito