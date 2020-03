Coronavirus, si estendono le zone italiane oggetto del nuovo decreto del governo con misure di contenimento del contagio. Nella nuova bozza del decreto, ancora allo studio del governo, le misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 si estendono anche a sei Province. Provvedimenti, in precedenza previsti per le tre Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nella nuova versione si estendono ad altri territori: le due province di Pesaro-Urbino e Savona, ma anche le Province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona. Per queste ultime sono anche previste un'altra serie di misure ad hoc, come la chiusura di centri commerciali e palestra nel weekend.



