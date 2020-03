Coronavirus, le dieci regole per cercare di proteggersi dal contagio. Decalogo del Ministero della sanità

Il ministero della Salute, insieme all’Istituto superiore di sanità, ha messo a punto una sorta di manifesto, un decalogo, su ciò che c’è da sapere per cercare di prevenire il contagio da Coronavirus. Ecco i dieci comportamenti da seguire.

1) Lavarsi spesso spesso le mani: gli esperti consigliano per almeno sessanta secondi e con un buon sapone.

2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

3) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e coprirsi bocca e naso in caso di tosse o starnuti.

4) Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce. Se non si ha un fazzoletto, usare la piega del gomito.

5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

6) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

7) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone malate: la mascherina, infatti, serve a proteggere gli altri dal contagio e non se stessi.

8) I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. Per ogni dubbio o chiarimento è possibile contattare il numero verde 1500 soprattutto in caso di febbre o tosse o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.

9) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus.

10) Non recarsi al pronto soccorso in caso di sospetto virus ma chiamare piuttosto il medico di base o il 112.

I tamponi per il coronavirus vengono eseguiti solo sui soggetti sintomatici, come annunciato dal direttore del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. I tamponi finora hanno dato nel 95% dei casi esito negativo confermando che il rischio contagio è elevato nei soggetti sintomatici mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici.

