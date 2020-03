Coronavirus, in Italia fino a domenica 1 marzo 2020 ci sono stati 34 morti, 1.527 contagi, 83 guariti e 21.127 tamponi effettuati. A fornire i numeri dell'epidemia è stato il capo della protezione civile, Angelo Borrelli. "Attualmente il totale delle persone contagiate è di 1.577 unità; 798 (pari al 51%) sono in isolamento domiciliare e non hanno sintomi, 639 sono ricoverati con sintomi (41%), 140 di cui 106 in Lombardia sono in terapia intensiva". "Ci sono 5 decessi con un totale di 34. La dipendenza della morte dal virus non è ancora stata accertata per nessuno dei 34 casi perché vengono fatte delle verifiche da parte dell'Iss", ha aggiunto. "Il totale dei guariti è incrementato di 33 unità rispetto a ieri, quindi abbiamo in totale 83 persone".

In Lombardia i casi sono 984; in Veneto 263 casi; in Emilia 285 casi; in Piemonte 49; nel Lazio 3 positivi, tutti guariti; nelle Marche 25; in Sicilia 9, ma di questi due risultano guariti, in Toscana 13 casi, fra cui una persona guarita; in Liguria 25; 2 in Umbria; 17 in Campania; 3 in Puglia; 5 in Abruzzo; uno in Calabria e a Bolzano.



