Coronavirus, consigli per viaggiare sicuri. Vaccino contro l'influenza e numeri d'emergenza nel telefonino

Giuseppe Magroni

Viaggiare ai tempi del Coronavirus si può, ma è bene adottare più di una cautela. La prima è quella di consultare il sito del ministero della Salute che “raccomanda di posticipare i viaggi non necessari in aree a rischio della Cina. Le aree a rischio della Cina sono consultabili nelle pagine web dell'Oms”. Poi, per chi non potesse proprio farne a meno, sempre il sito governativo raccomanda che “se ci si reca in Cina, nelle aree a rischio, si raccomanda di vaccinarsi contro l’influenza stagionale almeno due settimane prima del viaggio. Vaccinarsi serve a rendere più semplice la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Coronavirus e influenza, a evitare la coesistenza dei due virus in uno stesso organismo e a ridurre l'accesso al pronto soccorso per le complicanze da influenza”. Il sito raccomanda anche “di evitare di visitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale e di animali vivi, evitare il contatto con persone che hanno sintomi respiratori e lavare frequentemente le mani”. Per chi avesse intenzione di spostarsi in altri stati il primo consiglio è quello di consultare il sito del ministero degli Esteri dove c’è l’elenco aggiornato dei paesi che hanno chiuso le frontiere ai cittadini italiani, al momento sono Israele, Giordania, Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Mauritius, Turkmenistan, Iraq, Vietnam, Capo Verde, Kuwait e Seychelles. Chi ha intenzione di visitare questi paesi lasci perdere perché ad oggi non è possibile.

Poi c’è il resto del mondo dove i viaggi sono ancora consentiti. Qua e là si trovano in rete consigli utili per minimizzare i rischi. Il primo è quello di non partire se si è malati; se si ha la febbre, perché si rischia di venire segnalati da uno scanner in aeroporto, ormai ce ne sono dappertutto, e di essere spediti in quarantena anche se si ha solo una banale influenza. Stesso rischio se si manifestano colpi di tosse evidenti. Dunque chi è ammalato è meglio che resti a casa. L’altro consiglio è quello di consultare con attenzione i paesi o le città dove è scoppiato un focolaio perché lo scalo potrebbe venire chiuso e tutti i passeggeri potrebbero finire in quarantena. L’altro consiglio, sempre valido ma oggi più che mai, è quello di tenere in valigia tutto l’indispensabile, medicinali compresi, perché magari il viaggio potrebbe riservare imprevisti. Altra indicazione è salvare nella rubrica telefonica i numeri utili e di emergenza, compresi quelli dell’ambasciata italiana e dei consolati. Ultimo consiglio è scegliere con cura l’assicurazione di viaggio.

