Il Coronavirus fa paura, ma l'influenza stagionale causa ogni anno 8 mila morti

Antonio Mosca

Sono ottomila le vittime che, in modo più o meno diretto, provoca l’influenza stagionale ogni anno in Italia. Dati ben più allarmanti di quelli legati al Coronavirus, ma che vengono percepiti dall’opinione pubblica in maniera diametralmente opposta. E così come accade per gli odiosi reati contro il patrimonio si allarga il divario tra i dati oggettivi e la realtà percepita dai cittadini. Tornando alle statistiche sull’influenza di stagione si scopre che solo nell’ultima settimana sono stati 572 mila gli italiani contagiati con punte fino a sei milioni e 196 mila persone se si considera tutto il periodo di sorveglianza.

I numeri sono stati diffusi dall’ultimo bollettino Influnet dell’Istituto superiore di sanità. I casi si confermano in calo mentre “il livello di incidenza raggiunto si colloca all’interno della soglia di intensità media”. In particolare, in Italia l’incidenza totale è pari a 9,48 casi per mille assistiti. Più colpiti, ancora una volta, sono i bambini al di sotto dei cinque anni, in cui si osserva un’incidenza pari a 29,4 casi per mille mentre nella fascia tra 5 e 14 anni si scende a 19,96 casi per mille. Valle D’Aosta, Provincia autonoma di Trento e Marche sono le regioni più colpite. Il calcolo dei decessi legati all’influenza non è stato facile visto che nella gran parte dei casi ci sono patologie pregresse indicate dai medici come cause di morte. In assenza di un tampone per ogni malato, spiegano dal Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità, si deve procedere necessariamente per via deduttiva. E così si prendono in esame anche i dati Istat sulla mortalità connessa a complicanze del virus influenzale, come ad esempio le polmoniti o alcuni arresti cardiaci.

