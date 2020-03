L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 marzo 2020 di Mauro Perfetti ospite di Simona Ventura

Ecco l'oroscopo della settimana dal 2 all'8 marzo 2020 di Mauro Perfetti, ospite come ogni domenica mattina di Settimana Ventura, il programma di Rai 2 condotto da Simona Ventura. L'astrologo ha stilato la consueta classifica dei segni zodiacali. Ecco quindi i segni più fortunati della settimana che sta per iniziare: in coda Sagittario, seguito da Scorpione, Vergine e Bilancia. All'ottavo posto Acquario, seguito da Cancro, Leone, Toro e Capricorno. Sul podio, a partire dal terzo posto, Leone, Pesci e, infine, il segno dei Gemelli.



