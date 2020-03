Coronavirus, per il vaccino "serve almeno un anno". Parola di Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, ospite di "Mezz’ora in Più" su Rai 3. "La tecnologia per svilupparlo c’è, già esiste un candidato vaccino, ma poi occorre testarne la sicurezza e l’efficacia e va prodotto in moltissime dosi. Un anno di tempo ci vuole tutto". Non è quindi possibile disporre prima di un antidoto mirato, testato ed efficace, contro il virus cinese. Per il momento, quindi, è utile attuare tutti i comportamenti corretti per ridurre il rischio di contagio (guarda il video del ministero) e curare alimentazione e stile di vita, come specificato dagli esperti.