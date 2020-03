Monopattino elettrico: età, casco, limiti di velocità. Ecco quali sono le nuove regole, multe per chi sgarra

Monopattino elettrico, le nuove regole entrano in vigore dal 1° marzo 2020 grazie all’approvazione della legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe”. I monopattini sono vietati agli under 14 e possono essere usati solo su strade urbane dove è previsto il limite di 50 km/h. Sulle strade extraurbane la circolazione è consentita solo in presenza di piste ciclabili. I conducenti minorenni devono indossare il casco, reggere il manubrio con entrambe le mani e procedere in un'unica fila. Da mezz'ora dopo il tramonto sere indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti. La velocità massima consentita è di 25 km/h in carreggiata e di 6 km/h nelle aree pedonali. Per i servizi di noleggio servirà la licenza. Multe salate, fino alla confisca del mezzo, per chi non si adegua.