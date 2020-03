Torna oggi, domenica 1 marzo 2020, l'appuntamento con Non è l'Arena. Ecco anticipazioni e ospiti del programma di Massimo Giletti in onda alle 20.35 su La7 (guarda il video in cui il conduttore annuncia i temi della puntata). Al centro della puntata l'epidemia di Coronavirus in Italia, dopo le decine di nuovi casi di questi giorni (primi due contagi accertati anche in Umbria). Se ne parlerà con esperti del mondo scientifico e medico, con consigli utili su come prevenire i rischi di contagio (leggi qui cosa mangiare). Ci saranno anche novità sull'inchiesta sui Casamonica, dopo il servizio andato in onda nella puntata di domenica scorsa. Torna in studio anche Adriano Panzironi, con cui si parlerà del suo studio per sconfiggere il diabete.