Wanda Nara, topless per il week end: lady Icardi regala ai follower la foto senza reggiseno

Il fine settimana di Wanda Nara riesce a mandare in tilt il web. Di sicuro i suoi numerosissimi follower, incantati da uno scatto supersexy della bella argentina. La moglie di Mauro Icardi si mostra vestita solo di non indossa altro. Wanda Nara è nuda dalla cintola in su e le mani provano a coprire tutto.

Una immagine che ha fatto il giro del web nelle ultime ore, d'altra parte Wanda non è nuova a questi scatti che poi scatenano i fan con like e commenti. Lady Icardi è attualmente nota al grande pubblico per essere l'opinionista del Grande Fratello 4.