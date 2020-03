Coronavirus, i morti salgono a 2.978. L'epidemia investe l'Europa. Oltre 42 mila guarigioni (1 marzo ore 5.30)

29 febbraio ore 8.45: morti 2.924. Primo marzo ore 5.30: morti 2.9786. Per quanto sul fronte delle guarigioni in bilancio sia sempre più incoraggiante, il dato delle vittime del Coronavirus lascia allibiti. Nel giro di poche ore ancora più di 60 decessi nel resoconto diffuso dalla Johns Hopkins University. Le vittime continuano inesorabilmente a salire e con il trascorrere delle ore l'Europa viene sempre più investita dall'epidemia. I contagi complessivi sono ormai 86.983, quasi 1.800 in più. Per fortuna, dicevamo, arrivano numeri poaitivi sul fronte delle guarigioni, salite a 42.139. In pratica quasi un paziente su due ha superato la malattia. Intanto il virus si diffonde ormai a macchia d'olio. In Europa sono pochissimi i paesi senza contagi: la Francia arriva alla soglia psicologica dei 100 positivi e i numeri iniziano a farsi più preoccupanti anche in altri stati. Gli Usa piangono la prima vittima.

I paesi con decessi: Cina (solo provincia Hubei) 2.761; Iran 43; Italia 29; Corea del Sud 17; altri (Diamond Princess) 6; Giappone 5; Francia e Hong Kong 2; Australia, Filippine, Taiwan e Usa 1.

I primi 10 paesi per numero di contagi: Cina 79.824, Corea del sud 3.526, Italia 1.128, Iran 593, Giappone 241, Singapore 102, Francia 100, Hong Kong 95, Germania 79, Stati Uniti 71.