Africa, è emergenza: le locuste divorano il raccolto e la popolazione senza cibo deve mangiare gli insetti

L'Africa invasa dalle locuste, cavallette che stanno devastando i raccolti e riducendo la popolazione alla fame tanto che la gente è costretta a mangiare gli insetti per sopravvivere. La situazione è drammatica in Kenya, Uganda, Somalia ed Etiopia dove si prevede che a causa di questa invasione dieci milioni di persone, tra cui quattro milioni di bambini, non sapranno di cosa cibarsi. In Uganda, a seguito di questa situazione, la stessa popolazione è costretta a mangiare locuste, considerate in molti Paesi una specialità culinaria e comunque ottima fonte di proteine. Nonostante questo, il ministro dell'agricoltura Aggrey Bagiire ha sconsigliato vivamente di cibarsi con le locuste.