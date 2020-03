L'oroscopo del Corriere di domenica 1 marzo 2020, segni Toro, Vergine e Capricorno

Spettacolo

Cinema, Festival di Berlino: Orso d'argento per Elio Germano. Miglior sceneggiatura ai fratelli D'Innocenzo

Festival di Berlino, grande riconoscimento per il cinema italiano, che torna a casa con due Orsi d'Argento dalla 70esima edizione della Berlinale. Per la sua interpretazione di Antonio Ligabue in "Volevo nascondermi" di Giorgio Diritti, Elio Germano ha vinto il riconoscimento per il miglior attore. E i fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo sono stati premiati per la loro sceneggiatura di Favolacce....