Coronavirus, ecco cosa mangiare per fare una corretta prevenzione contro il rischio di contagio da Covid-19. Cibo e alimenti, infatti, sono essenziali per potenziare le difese immunitarie e rafforzare l'organismo, in modo particolare durante la stagione invernale. Servono soprattutto vitamine e sali minerali: ampio spazio, quindi, a frutta e verdura per fare il pieno di vitamine (soprattutto quelle del gruppo B, C e D) e minerali come zinco e selenio, essenziali per anticorpi e globuli bianchi. Meglio i cereali rispetto alla pasta, così come fonti proteiche - carne, soprattutto quella bianca, e pesce - al posto di grassi o carboidrati complessi. Stimolare un metabolismo efficiente, praticando attività sportiva, anche moderata, come passeggiate all'aperto, rende l'organismo più in grado di rispondere alle aggressioni di virus e microbi. Vietato fumare, visto che il virus cinese genera polmoniti. Spazio invece, tornando ai cibi, ad agrumi, lattuga, patate e broccoli. Ma anche uova e riso, al posto di tanti prodotti lavorati o di matrice industriale. Tutte misure utili anche contro i classici mali di stagione ma che ora sono doppiamente salutari.

