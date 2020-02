Coronavirus: David Lazzari, presidente psicologi: "Sbagliato vergognarsi di chiedere aiuto"

Marina Rosati

"Un problema di salute genera sempre risvolti psicologici. Nel caso del Coronavirus si tratta di una minaccia epidemica e quindi in molte persone scattano reazioni che vanno al di là del fisiologico timore e diventano angosce o panico vero e proprio. Così all'emergenza sanitaria se ne aggiunge una psicologica, che invece va contenuta e, se possibile, evitata”. A parlare è David Lazzari, presidente del consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop). “Non è solo un problema dei singoli, perché le dinamiche psicologiche sono anch’esse contagiose e possono creare un clima ancor più negativo che amplifica la percezione del rischio. L’ansia eccessiva non protegge, anzi favorisce comportamenti irrazionali e stress che abbassa le nostre difese comportamentali e biologiche”. Per questo gli psicologi sono impegnati, a livello individuale e collettivo, per favorire un atteggiamento psicologico adeguato e responsabile, ridurre lo stress e contribuire ad una comunicazione efficace. “A questo proposito - continua Lazzari - abbiamo costituito una task force con gli psicologi che lavorano nel campo delle emergenze con la Protezione Civile. Purtroppo l'esigenza di adottare misure di prevenzione e protezione collettiva innesca situazioni e vissuti ai quali non siamo abituati e ci mettono in un clima di emergenza che porta ad una distorsione del pericolo personale legato a questa malattia, che è contagiosa ma dalle conseguenze limitate nella stragrande maggioranza dei casi”. Lazzari assicura: il personale sanitario è preparato per svolgere il suo compito e anche gli psicologi lo sono. L’Ordine ha fornito raccomandazioni agli psicologi per aiutare al meglio le persone e capire come condurre i propri interventi. Ad esempio nelle zone con limitazioni di spostamento si possono attivare colloqui a distanza secondo le linee guida nazionali. “Per il resto è importante che venga fornito aiuto psicologico per affrontare al meglio il problema, perché l'atteggiamento più responsabile e adeguato è molto importante per i singoli e la comunità nel suo complesso. Per questo abbiamo predisposto anche un semplice vademecum informativo per i cittadini - spiega Lazzari - Abbiamo segnalazioni di un aumento della richiesta di aiuto e anche del timore di farsi aiutare per vergogna o per paura del contatto. E' importante sapere che chiedere un aiuto quando serve è indice di saggezza e non di debolezza, e che può accadere a tutti e per molti motivi”.