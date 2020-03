Coronavirus, decalogo degli psicologi per combattere panico e ansia. I consigli del presidente David Lazzari

Riccardo Cintio

Sul Coronavirus evitare la ricerca compulsiva di informazioni. Usare e diffondere solo fonti informative affidabili, quindi solo quelle ufficiali aggiornate e accreditate. E ancora. Considerare quello del Coronavirus come un fenomeno collettivo e non personale perché come nel caso dei vaccini ci dobbiamo proteggere come collettività responsabile. Ecco i consigli che arrivano dall’Ordine nazionale degli psicologi che ha deciso di realizzare un decalogo antipanico con alcune chiavi di lettura che possano aiutare tutti a evitare paure sproporzionate e forme di ansia individuale e di panico collettivo rispetto al fenomeno del Coronavirus che sta coinvolgendo l’intera collettività. Si tratta di breve vademecum, disponibile per tutti i cittadini sul sito dell’Ordine nazionale degli psicologi che non vuole essere esaustivo né sostituirsi ad un aiuto professionale. “E’ un contributo per riflettere ed orientare al meglio i nostri pensieri, emozioni e comportamenti - individuali e collettivi - di fronte a questa difficile situazione, evitando due errori possibili: sopravvalutare o sottovalutare (negare) il problema”, dice David Lazzari, presidente del consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop). “Le paure possono diventare panico - continua il presidente del Cnop - e bisogna dunque proteggersi con comportamenti adeguati, con pensieri corretti ed emozioni fondate. La verità è che si ha più paura dei fenomeni sconosciuti, rari e nuovi, e la diffusione del Coronavirus ha proprio queste caratteristiche. Ad oggi, dati alla mano, i decessi per influenza non da Coronavirus sono molto più frequenti. Eppure di questi però non si ha paura perché ci siamo abituati a tal punto che molti italiani ignorano addirittura i benefici, in chiave preventiva, dei vaccini”. Secondo Lazzari “bisogna attenersi ai fatti, cioè al pericolo oggettivo e non confondere una causa unica con un danno collaterale. Se il panico diventa collettivo molti individui provano ansia e desiderano agire e far qualcosa pur di far calare l’ansia, e questo può generare stress e comportamenti irrazionali e poco produttivi. Farsi prendere dal contagio collettivo del panico ci porta a ignorare i dati oggettivi e la nostra capacità di giudizio può affievolirsi. Quindi, pur di fare qualcosa, spesso si finisce per fare delle cose sbagliate e a ignorare azioni protettive semplici, apparentemente banali ma molto efficaci”. “In linea generale - conclude - troppe emozioni impediscono il ragionamento corretto e frenano la capacità di vedere le cose in una prospettiva giusta e più ampia”. E’ difficile controbattere le emozioni con i ragionamenti, la regola fondamentale è l’equilibrio tra sentimento di paura e rischio oggettivo.

Leggi Cos'è e come si trasmette la malattia

Leggi Come reperire informazioni utili. Numeri verdi

Leggi Cosa mangiare per prevenire il contagio

Leggi I sintomi: raffreddore, mal di gola, tosse e febbre

Leggi Il presidente psicologi: "Non vergognarsi di chiedere aiuto"