Coronavirus, come reperire informazioni e i contatti utili. Numero verde per ogni regione e siti attendibili

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato al Coronavirus: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilità 1500. La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. Le Regioni hanno attivato numeri dedicati e numeri verdi regionali per le popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio. Medici di famiglia e pediatri, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente. Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Di seguito i numeri verdi regionali attivati per l’emergenza nuovo Coronavirus. Basilicata: 800 99 66 88; Calabria: 800 76 76 76; Campania: 800 90 96 99; Emilia-Romagna: 800 033 033; Friuli Venezia Giulia: 800 500 300; Lazio: 800 118 800; Lombardia: 800 89 45 45; Marche: 800 93 66 77; Piemonte: 800 333 444; Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88; Puglia: 800 713 931; Sicilia: 800 45 87 87; Toscana: 800 55 60 60; Trentino Alto Adige: 800 751 751; Umbria: 800 63 63 63; Val d’Aosta: 800 122 121; Veneto: 800 46 23 40.

Altre informazioni sul sito Epicentro dell’Istituto superiore di sanità (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/). L’Istituto Spallanzani (Inmi) rende noto un bollettino medico alle ore 12 circa di ogni giorno sui casi confermati in Italia e sui test dei contatti monitorati (http://www.inmi.it/bollettino-coronavirus).

