Coronavirus: cos'è, come si trasmette la malattia respiratoria e perché si chiama Covid-19

Antonella Lunetti

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (Mers) e la Sindrome respiratoria acuta grave (Sars). Sono virus Rna a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato Sars-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, nel dicembre 2019. Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato quindi chiamato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2”. Come annunciato l’11 febbraio scorso dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, il nome attribuito alla malattia provocata dal nuovo Coronavirus è “Covid-19”, dove "Co" sta per corona, "Vi" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. La comparsa di nuovi virus patogeni per l'uomo, precedentemente circolanti solo nel mondo animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato “spill over” o salto di specie) e si pensa che possa essere alla base anche dell’origine del nuovo Coronavirus.

Il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria Covid-19 può essere trasmesso dunque da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo e starnutendo; contatti diretti personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

Sulla base dell’Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19’ del 21 febbraio 2020, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’Oms considera non frequente l’infezione da nuovo Coronavirus prima che sviluppino sintomi. (Fonte: Direzione generale della Prevenzione sanitaria).

