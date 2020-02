Coronavirus , casi in Umbria. Presidente Tesei in teleconferenza con Conte e ministri: problematica mascherine

Coronavirus in Umbria. La presidente della Regione, Donatella Tesei, è andata questa mattina sabato 29 febbraio 2020, nel centro regionale di Protezione Civile a Foligno. Qui ha partecipato in teleconferenza, insieme agli altri presidenti di Regione, a una riunione col presidente Giuseppe Conte e l’intero Consiglio dei ministri.

"Tra i temi affrontati - fa sapere una nota della Regione -, si è focalizzata l’attenzione ancora una volta sui dispositivi di protezione individuale, in particolar modo le mascherine. La Regione Umbria, proprio in merito a questa problematica, da un lato si è già attivata per procurare un numero di dispositivi che risponda al fabbisogno umbro, e dall’altro ha richiesto fondi e regole in deroga per approvvigionamento del materiale utile alla Protezione Civile e alla Sanità, nonché per il rafforzamento del personale sanitario".

Altro tema discusso, a quanto è stato ufficializzato, è quello della necessità di una linea unica nazionale per quel che concerne la protezione carceraria che tuteli a tutto tondo detenuti, personale e visitatori.