Vittorio Cecchi Gori ricoverato e piantonato in ospedale. Deve scontare otto anni di carcere

Ricovero in ospedale per Vittorio Cecchi Gori. E' al Gemelli di Roma, dove si trova piantonato dopo la condanna in via definitiva per il crac della casa di produzione cinematografica Safin. Cecchi Gori è destinatario di un ordine di carcerazione per scontare 8 anni e 5 mesi di reclusione. Il ricovero, secondo quanto si è appreso, risale al giorno stesso della condanna. Cecchi Gori dovrebbe restare in ospedale almeno fino a lunedì.

I carabinieri hanno notificato ieri pomeriggio , a Vittorio Cecchi Gori l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma per un cumulo pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione.