Sardine, Mattia Santori: "Perché abbiamo detto sì ad Amici di Maria De Filippi". I programmi dove non andranno

Una scelta calibrata. Mattia Santori del Movimento delle Sardine in un’intervista a Fanpage.it ha spiegato perché ha accettato l’invito di Maria De Filippi per la prima puntata, andata in onda ieri sera, venerdì 28 febbraio, di «Amici di Maria De Filippi».

«Sapevamo di generare polemiche, ma vogliamo allargare il messaggio. Abbiamo scelto Maria perché è stata la prima a sdoganare certi temi», ha chiarito Santori. «Maria De Filippi per noi ha un valore diverso rispetto agli altri programmi Mediaset, nei quali continueremo a non andare», ha aggiunto in maniera molto perentori Mattia Santori esprimendo con chiarezza la posizione del movimento.