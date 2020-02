Tre morti alla festa di compleanno della star di Instagram. Il ghiaccio secco in piscina fa strage

La festa di compleanno si trasforma in tragedia. Tre persone sono morte e altre sei sono finite in terapia intensiva per il ghiaccio secco in piscina.

La festa era quella per il ventinovesimo compleanno della star di Instagram russa Ekaterina Didenko si è trasformata in tragedia. Le vittime sono Natalia Monakova e Yuri Alferov, entrambi di 25 anni, e il marito di Ekaterina, il 32enne Valentin Didenko.

La notizia della tragedia è stata data dal Daily Mail che spiega come il decesso sarebbe sopraggiunto per avvelenamento da anidride carbonica. E' successo quando il ghiaccio secco è stato mescolato con l'acqua della piscina. Sarebbe stato il marito di Ekaterina a versare 25 chilogrammi di ghiaccio secco nella piscina per creare un "effetto visivo" per stupire gli invitati alla festa. Anche lui è in terapia intensiva.