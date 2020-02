Coronavirus, gli Stati Uniti sconsigliano viaggi verso l'Italia e alzano il livello di allerta

Dagli Stati Uniti arriva la notizia ce l'amministrazione Trump sconsiglia i cittadini statunitensi a viaggiare verso l'Italia. L'annuncio ufficiale arriva dal Dipartimento di Stato che ha emesso un avviso esplicito in cui viene chiesto di evitare - se non strettamente essenziali - viaggi in Italia. Chiarissima anche la motivazione, che fa riferimento a quella che viene definita "epidemia di coronavirus". Un avviso in questo senso è già in atto per i viaggi in Cina. La decisione, comunque, non riguarda le persone che dall'Italia si mettono in viaggio verso gli States. L'avvertimento del Dipartimento di Stato è rivolto solo al traffico in uscita dopo che il livello di allerta è stato elevato nei confronti dell'Italia, così come è accaduto con la Corea del Sud. La compagnia aerea United Airlines, nel frattempo, ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di riprogrammare o modificare gratuitamente piani di volo e biglietti eventualmente giù acquistati.