Wanda Nara, foto di spalle: lo scatto è hot: "Sogno l'estate". E mostra il lato b: fan scatenati

Wanda Nara supersexy su Instagram. Lady Icardi si mostra di spalle in uno scatto sexy, che mostra il suo lato b. Wanda è in costume da bagno in atteggiamento sensuale e la scelta di presentarsi così ai suoi fan, ha un motivo: "Febbraio a casa sognando l'estate", dice nel post a corredo. Ammiratori scatenati in like e commenti per la bella argentina che si divide fra Parigi, dove vive con la famiglia e Roma dove fa l'opinionista nella trasmissione Grande Fratello vip 4 in onda su Canale5.



Visualizza questo post su Instagram Febbraio a casa sognando estate Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 28 Feb 2020 alle ore 5:39 PST