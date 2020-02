Coronavirus in Umbria: dopo primi due casi oggi nuovo vertice della task force. Si lavora per evitare contagi

In Umbria la task force sul Coronavirus si aspettava i primi casi positivi. Del resto in tutte le regioni confinanti erano stati già registrati contagi e il Cuore Verde rimaneva l'unica area senza malati. Da venerdì 28 febbraio pomeriggio le cose sono cambiate e il livello di guardia si è alzato ulteriormente. Sono bastati pochissimi minuti affinché la notizia, grazie a testate on line e social, si diffondesse in tutto il territorio. Il comunicato ufficiale ha tranquillizzato i cittadini, ma ovviamente anche nelle province di Perugia e Terni, così come in tutto il resto del Paese, a regnare è la paura. Le autorità si sono raccomandate di non lasciarsi andare al panico, ma di seguire tutte le indicazioni previste dal ministero della salute per cercare di limitare la diffusione. Oggi, 29 febbraio, nuova riunione della task force. Non si escludono ulteriori misure. Nel frattempo si attendono i risultati dei secondi tamponi analizzati dallo Spallanzani.

