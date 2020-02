Coronavirus, in Italia le persone contagiate sono 821, 46 i guariti e 21 i morti. "Tra i deceduti ci sono tre ultra 80enni e un 77enne ma non sappiamo ancora se sono deceduti per il Coronavirus o se è avvenuto come conseguenza", ha specificato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli nel corso del punto stampa delle ore 18 del 28 febbraio 2020."Sono 412 le persone asintomatiche in isolamento domiciliare", ha aggiunto. La metà dei contagiati (412) sono persone asintomatiche o con sintomi lievissimi, 345 persone sono ricoverate negli ospedali e 64 in terapia intensiva. E la vita nelle zone rosse "proseguirà regolarmente", afferma Borrelli annunciando la riapertura delle Poste da lunedì 2 marzo. La Lombardia è la Regione più colpita con 531 casi risultati positivi: di questi, 235 sono ricoverati e i pazienti in terapia intensiva sono aumentati, passando da 57 a 85. Sono arrivati a 4835 i tamponi elaborati, di questi il 75% negativo, l'11% positivo e il 14% ancora da processare.



