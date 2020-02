Coronavirus, due casi positivi in Umbria: avviata la procedura per risalire alle persone che hanno frequentato

Dopo i primi due casi positivi di contagio da Coronavirus in Umbria, a Foligno e Montecastrilli (in provincia di Terni), "sono in atto tutte le procedure utili a garantire la sicurezza dei familiari e della comunità", ha spiegato la direzione regionale alla sanità della Regione. "Si sta ricostruendo, con la collaborazione dei diretti interessati, la rete delle persone con cui sono venuti a contatto i due soggetti prima dell'isolamento volontario messo in atto già da qualche giorno", riferisce la nota. I contagi, come già specificato, sono avvenuti fuori dai confini regionali.



Leggi anche: Cibo e alimentazione, consigli per potenziare le difese immunitarie in maniera naturale