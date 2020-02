Coronavirus, i due casi positivi in Umbria sono di Montecastrilli e Foligno. Le due persone sono risultate positive al primo test, come confermato da una nota della Regione Umbria. Le due persone sono attualmente in isolamento presso le rispettive abitazioni e il loro contagio non è avvenuto in Umbria, bensì fuori regione. In un caso, infatti, uno dei due pazienti si è recato in Emilia Romagna mentre l'altro è venuto in contatto a Roma con un residente del Comune di Castiglione D’Adda. Non si tratta, quindi, di un focolaio locale. Al momento le loro condizioni di salute sono buone.



