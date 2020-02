Coronavirus, due positivi in Umbria. Sono in isolamento in casa. I contagi fuori dal territorio regionale

Coronavirus, sono due i casi positivi in Umbria. La direzione regionale alla sanità alle ore 17.40 di venerdì 28 febbraio 2020 ha reso noto che entrambi i casi non sono riconducibili a focolai locali. Nei giorni scorsi, infatti, uno dei due pazienti si è recato in Emilia Romagna mentre l'altro è venuto in contatto a Roma con un residente del Comune di Castiglione D'Adda. Per entrambi sono stati fatti i tamponi a domicilio presso le rispettive abitazioni in Umbria e sono risultati positivi. La Regione è ora in attesa, come da prassi, dell'esito delle seconde analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità. I due pazienti sono attualmente in isolamento presso le loro abitazioni.



