L'influenza ha colpito in questa stagione più di un italiano su 10. Sono state infatti 6,2 milioni le persone colpite dall'inizio della stagione; 572 mila dei quali nell'ultima settimana. È quanto emerge dall'ultimo bollettino Influnet diffuso dall'Istituto superiore di sanità. I casi si confermano in calo, e "il livello di incidenza raggiunto si colloca all'interno della soglia di intensità media", specifica la nota. In Italia l'incidenza totale è pari a 9,48 casi per mille assistiti. Più colpiti ancora una volta i bambini al di sotto dei 5 anni, in cui si osserva un’incidenza pari a 29,4 casi per mille. Moltissimi casi anche fra i più grandicelli: a 5-14 anni il dato è di 19,96 casi per mille. Valle D'Aosta, la provincia autonoma di Trento e le Marche sono le regioni maggiormente colpite.



